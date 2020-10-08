Экс-директор Севастопольгаза обвинен в присвоении 16 млн рублей

Бывший руководитель ПАО «Севастопольгаз» трудоустроил граждан, которые получали зарплату и премии, но на работу фактически не ходили.

Кроме того, экс-начальник давал распоряжения о премировании – а затем требовал часть денег в свою пользу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, по версии следствия исполняющий с ноября 2016 года по январь 2018 года обязанности генерального директора ПАО «Севастопольгаз» злоумышленник фиктивно трудоустроил на должности специалиста по закупкам и советника заместителя генерального директора общества двух лиц, которые фактически трудовую деятельность не осуществляли.

Принятые на работу граждане получали зарплату и премии общей суммой свыше 1,4 млн рублей.

Кроме того, в июле 2017 года подозреваемый выплатил ряду работников премии «за выполнение особо важных заданий». После чего изъял у 15 сотрудников полученные 5,3 млн рублей и присвоил.

Не останавливаясь на достигнутом, через месяц экс-руководитель склонил 7 подчиненных ему сотрудников к фиктивному займу денежных средств у предприятия на общую сумму 10 млн рублей. Эти деньги злоумышленник также присвоил, доведя общую сумму полученных разными путями из предприятия средств до 16 млн рублей.

Расследование по уголовному делу проведено СО УФСБ РФ по Республике Крым и г. Севастополю. Бывший руководитель обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата денежных средств, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Согласно открытым данным, в 2017 году обязанности гендиректора ПАО «Севастопольгаз» исполнял Александр Дзюбчук.

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