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Коронавирус в Крыму

Аксенов решил ввести новые ограничения по коронавирусу

09:56 четверг, 8 октября 2020
Аксенов решил ввести новые ограничения по коронавирусу

фото © Газета.Ру

Индивидуальным предпринимателям и перевозчикам в Крыму запретили обслуживать клиентов без масок из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.

«Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги (в том числе в сфере розничной торговли, в перевозке пассажиров различными видами транспорта), не допускать обслуживание граждан, которые не используют средства индивидуальной защиты органов  дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы)», - говорится в тексте документа.

Отмечается, что ограничения продлены до  1  декабря 2020 года. Помимо этого, пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, рекомендовано соблюдать самоизоляцию.

«Не  покидать  места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью», - сообщается в указе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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