Коронавирус в Крыму
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Аксенов решил ввести новые ограничения по коронавирусу
фото © Газета.Ру
Индивидуальным предпринимателям и перевозчикам в Крыму запретили обслуживать клиентов без масок из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.
«Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги (в том числе в сфере розничной торговли, в перевозке пассажиров различными видами транспорта), не допускать обслуживание граждан, которые не используют средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы)», - говорится в тексте документа.
Отмечается, что ограничения продлены до 1 декабря 2020 года. Помимо этого, пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, рекомендовано соблюдать самоизоляцию.
«Не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью», - сообщается в указе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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