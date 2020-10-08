Аксенов поручил решить проблему выгребных ям симферопольцев

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Глава Крыма Сергей Аксенов поручил республиканскому правительству разобраться с проблемой очистки выгребных ям в частном секторе Симферополя.

Об этом он сказал во время совещания по строительной отрасли Крыма.

«Органы внутренних дел правильно, что проверяют эту ситуацию – кто и куда (вывозит отходы), эту работу продолжаем, но на ситуацию с вывозом отходов жизнедеятельности это повлиять не должно. Задача – в кратчайший срок снизить стоимость этой услуги. В случае, если мы не договоримся, Юрий Михайлович (Гоцанюк, премьер-министр Крыма) – представить альтернативные варианты для граждан. Но напряжения у граждан быть не должно», – сказал Аксенов.

Глава Крыма также поручил правительству встретиться с представителями ассенизаторских компаний в Симферополе. «Пусть сегодня встречаются, созваниваются с теми, кто работает на этом рынке. Кто вменяемый и готов требованиям времени соответствовать – вперед, кто невменяемый – в кратчайшие сроки замените», – подчеркнул он.

Ранее представители ассенизаторских компаний сообщили Крыминформу, что из-за начавшихся 2 октября массовых проверок они отказываются выходить на работу. Жители Симферополя стали массово обращаться к госпредприятию «Вода Крыма», но там цены на услуги гораздо выше, а очередь расписана на месяцы вперед.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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