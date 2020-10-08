Аксенов назначил исполняющего обязанности министра транспорта

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил исполняющим обязанности министра транспорта республики первого замминистра Татьяну Малий.

Соответствующий указ опубликован на сайте правительства.

«Возложить временно исполнение обязанностей министра транспорта Республики Крым на первого заместителя министра транспорта Республики Крым Малий Татьяну Сергеевну», – говорится в документе.

Малий с 2014 по 2019 годы работала помощником министра и заместителем министра экономического развития Республики Крым. С марта 2020 года назначена первым заместителем министра транспорта.

Ранее Аксенов отправил в отставку министра транспорта Сергея Карпова. Тогда же он поручил уволить первого замначальника Службы автодорог Крыма Антона Суханова. Причиной стало незаключение контрактов на ремонт 15 улиц в Симферополе, за что он и отвечал.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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