Жесть в Симеизе: в Крыму «профессиональные соседи» терроризируют дом

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В одной из квартир жилого дома крымского курортного поселка Симеиз завелись так называемые профессиональные соседи. Своим непристойным поведением они вынуждают остальных жильцов покинуть свои квартиры.

Это напоминает схему рейдерского захвата, которая распространена в Москве.

Видео с криком о помощи жильцов дома выложили в группе «Обращения к Главе Республики Крым Аксенову С.В.» на Facebook.

«Неизвестные лица заехали в квартиру №12, устраивают пьяные попойки, танцуют под громкую музыку, приводят бомжей во двор, сигналят автомобильными клаксонами по ночам», — описывает ситуацию один из пострадавших жильцов дома №43 по улице Советской Павел.

По словам мужчины, такая вакханалия длится до 23.00, после чего новые соседи начинают с шумом бегать по подъезду и стучать в двери.

«Приволокли уличного барабанщика, который сидит на дороге и зарабатывают деньги, но в конце выяснилось, что это не настоящий барабанщик, а бомж, который украл барабан у музыканта. Ему налили стакан чего-то крепкого, он упал и на четвереньках... еле-еле выгнали», — дополняет картину еще одна жительница злополучного дома.

Из-за невыносимых условий проживания люди вынуждены были отправить своих детей на время в гости к родственникам или знакомым.

По словам жильцов, на их квартиры давно ведется охота — уж слишком близко от моря и парка расположен 43-й дом. Некоторое время назад по квартирам ходила женщина, предлагавшая выкупить у них жилье.

«Нас хотят выселить. Предлагали миллион, чтобы съехали», — рассказывает Павел.

На такую смехотворную цену никто не согласился, и теперь, видимо, разыгрывается другая схема с участием нанятых профессионалов.

«У нас таких случаев, слава Богу, не было. Была подделка документов, мошенничество, но таких случаев не встречал. Но голь на выдумку хитра», — комментирует происходящее в Симеизе представитель компании риелторов «Крымская недвижимости» Дмитрий Миронов.

Специализирующийся на вопросах недвижимости юрист Евгений Куликов объяснил, что правовых норм понуждения к выселению за такое поведение не существует.

Единственное, что, по словам эксперта, остается делать жильцам — это постоянно фиксировать происходящее, вызывать полицию и заставлять их составлять протоколы. Тогда с собранным материалом можно идти в суд. Иск можно будет подать на собственника «нехорошей квартиры» или на нарушителей спокойствия.

В тексте использованы материалы: Форпост

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