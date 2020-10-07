Коронавирус в Крыму
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«Ждать пару лет»: когда в крымчане получат коллективный иммунитет от коронавируса
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Устойчивый коллективный иммунитет к COVID-19 сформируется в Крыму приблизительно к 2022 году, заявил доцент кафедры биохимии Таврической академии КФУ им. Вернадского Владимир Оберемок.
Ранее ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Роспотребнадзора Елену Ежлову сообщил, что Крым наравне с Краснодарским, Ставропольским краями, Белгородской, Иркутской, Нижегородской и Новосибирской областями имеет низкий процент коллективного иммунитета к коронавирусу – менее 10%.
«Коллективный иммунитет сформируется тогда, когда переболеют больше людей. Нужно подождать около двух лет, так что в 2022 году будет полегче», - объяснил ученый.При этом он добавил, что ускорить этот процесс сможет вакцина.
«Вакцинация даст возможность большему количеству людей перейти в статус переболевших. Она увеличит скорость перехода в так называемый «беспандемийный» период. Но вакцины сейчас пока еще мало. У нас, например, в России около 46 млн пенсионеров, а количество доз, которые могут сейчас сделать – несколько сотен тысяч. Это процесс не быстрый. Это еще одна причина, по которой все наладится в 2022 году: тогда появится достаточное количество лекарств и вакцины», - поделился Оберемок.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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