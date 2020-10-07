За выходные в Крыму госпитализировали более 400 крымчан с тяжелыми пневмониями

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Четыре сотни человек с тяжелыми пневмониями госпитализировали в крымские медицинские учреждения за выходные, сообщил глава региона Сергей Аксенов на оперативном штабе по ситуации с пневмонией.

«Было много жалоб по отказам в госпитализации. За выходные более 400 человек госпитализировали с тяжелой пневмонией. При этом острота с точки зрения того, что кто-то не был госпитализирован, на сегодняшний день спала. Но, тем не менее, поднимаются и другие вопросы», - заявил Аксенов.

В свою очередь главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская отметила, что в республике сохраняется рост внебольничных пневмоний.

«Этот рост, который начался в сентябре, не имеет тенденцию к снижению. Из числа расшифрованных пневмоний всего 5% - это бактериальные, 31% - это ковидные пневмонии. Остальная часть может вызываться другими вирусами. К сожалению, сейчас лабораторная база рассчитана на то, чтобы расшифровать именно ковидные пневмонии», - отчиталась глава республиканского Роспотребнадзора.

Ранее доцент кафедры биохимии Таврической академии КФУ им. Вернадского Владимир Оберемок спрогнозировал, что до Нового года количество выявляемых в сутки случаев COVID-19 в Крыму может вырасти до 200 человек.

В тексте использованы материалы: Форпост

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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