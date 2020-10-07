Власти Крыма признали, что тратят слишком много денег

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Динамика межбюджетных трансфертов свидетельствует о том, что Крым должен научиться жить более экономно.

Об этом на заседании Совета министров РК сообщила заместитель председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико.

— Я думаю, что мы должны очень аккуратно относиться к исполнению бюджета, выполнению кассового плана. К исполнению тех сумм, которые заявлены в бюджете в связи с тем, что динамика межбюджетных трансфертов свидетельствует о том, что мы должны научиться жить более экономно, — сказала Ирина Кивико.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов добавил, что «правильное бюджетное планирование говорит о высокой квалификации тех, кто управляет».

— За кассовым расходом следят персонально лица. Мы договорились на этой неделе со всеми министрами и главами администраций провести работу. У всех была возможность до 1 сентября пересмотреть свои планы и принять соответствующие управленческие решения. За каждой бюджетной копейкой стоит конкретное мероприятие. Кассовый расход по муниципальным образованиям в среднем составляет 53% от годового объема, по республиканским органам власти – 60%. Коллеги, я могу сказать, что большинство из вас находится в зоне риска, — заявил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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