В Ялте разыскивают пропавшего подростка

Управление МВД России по Крыму объявило в розыск подростка из Ялты Сергея Синженкова, который ушел из дома 1 октября и до сих пор не вернулся.

«Приметы: на вид 15-17 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, славянской внешности, глаза темные, волос темный короткий. Был одет в джинсы черного цвета, пайту черного цвета с капюшоном, обут в кроссовки черного цвета», – говорится в сообщении.

Полиция призывает всех, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетнего, сообщить по телефонам +7-978-802-29-86, (3652) 733-611 либо по единому телефону полиции «102».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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