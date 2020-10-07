Происшествия
В Ялте разыскивают пропавшего подростка
Управление МВД России по Крыму объявило в розыск подростка из Ялты Сергея Синженкова, который ушел из дома 1 октября и до сих пор не вернулся.
«Приметы: на вид 15-17 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, славянской внешности, глаза темные, волос темный короткий. Был одет в джинсы черного цвета, пайту черного цвета с капюшоном, обут в кроссовки черного цвета», – говорится в сообщении.
Полиция призывает всех, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетнего, сообщить по телефонам +7-978-802-29-86, (3652) 733-611 либо по единому телефону полиции «102».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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