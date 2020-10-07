В Украине появится монета с крымскотатарским летчиком

Национальный банк Украины 7 октября вводит в обращение памятную монету номиналом 2 гривны с изображением крымскотатарского летчика, дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана.

Отмечается, что выпуск монеты приурочен к 100-летию со дня рождения летчика.

Как сообщается на сайте НБУ, на аверсе монеты размещен герб Украины, стилизованная композиция, символизирующая динамику воздушного боя, самолет Второй мировой войны, под которым зеркальный абрис сбитого вражеского самолета.

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен портрет Амет-Хана Султана, а также символическое изображение прибора самолета.

Деятель крымскотатарского народа, дважды Герой Советского Союза, летчик Амет-Хан Султан родился 25 октября 1920 года в Алупке. Отец – лакец (родом из аула Цовкра-1 в Дагестане), мать – крымская татарка. По родителям Амет-Хана считают своим национальным героем как дагестанцы, так и крымские татары. Амет-Хан Султан совершил 603 боевых вылета, сбил лично 30 и в составе группы 19 самолетов люфтваффе (военно-воздушные силы нацистской Германии). За время летной работы пилот освоил около 100 типов летательных аппаратов, его налет составил 4237 часов. Амет-Хан Султан погиб при выполнении испытательного полета на летающей лаборатории Ту-16. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 14 мая 2015 года Верховная Рада Украины присвоила аэропорту «Симферополь» имя Амет-Хана Султана. Его имя носит также аэропорт Махачкалы (Дагестан, Россия).

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Киеве открыли памятник человеку, освободившему Крым от большевиков. В Киеве открыли первый в Украине памятник полковнику армии Украинской Народной Республики Петру Болбочану (1883-1919).

Власти Крыма хотят создать институт медиатехнологий в КФУ. В Крыму намерены создать Институт медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна.

В России нашли братскую могилу с обезглавленными скелетами. В Новосибирской области нашли древнюю братскую могилу, возраст которой, по подсчетам ученых, составляет около 5 тыс. лет, сообщает The Siberian Times со ссылкой на заведующего отделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН Вячеслава Молодина.

Российские космонавты на МКС готовятся пить воду из мочи. Российские космонавты на борту МКС возобновили эксперимент «Сепарация» по переработке урины в воду.