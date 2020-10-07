Происшествия
В центре Ялты горит санаторий минобороны РФ (КЧФ)
фото © Иринка Браништова
Пожар на площади около 1000 кв. метров произошел в санатории министерства обороны Российской Федерации, который расположен в Ялте.
Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Крым.
«7 октября в 06:15 поступило сообщение о пожаре по адресу: Ялта, Севастопольская, 12. По прибытии к месту вызова было обнаружено, что происходит возгорание обшивки между восьмым этажом и кровлей в корпусе санатория министерства обороны «Ялта» на площади порядка 1000 кв. метров», – сказали в МЧС.
В ведомстве отметили, что пожару присвоен второй номер сложности. «Пожару присвоен второй номер сложности. Самостоятельно 300 человек покинули санаторий. По предварительным данным пострадавших нет», – добавили в МЧС.
В ликвидации пожара принимают участие 43 человека личного состава и 13 единиц техники. Информация уточняется.
«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки, после чего загорелась деревянная обшивка.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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