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Происшествия

В центре Ялты горит санаторий минобороны РФ (КЧФ)

В центре Ялты горит санаторий минобороны РФ (КЧФ)

фото © Иринка Браништова

Пожар на площади около 1000 кв. метров произошел в санатории министерства обороны Российской Федерации, который расположен в Ялте.

Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Крым.

«7 октября в 06:15 поступило сообщение о пожаре по адресу: Ялта, Севастопольская, 12. По прибытии к месту вызова было обнаружено, что происходит возгорание обшивки между восьмым этажом и кровлей в корпусе санатория министерства обороны «Ялта» на площади порядка 1000 кв. метров», – сказали в МЧС.

Фото Андрей Бурдейный, Яна Коваленко, Фархад Меликов

В ведомстве отметили, что пожару присвоен второй номер сложности. «Пожару присвоен второй номер сложности. Самостоятельно 300 человек покинули санаторий. По предварительным данным пострадавших нет», – добавили в МЧС.

В ликвидации пожара принимают участие 43 человека личного состава и 13 единиц техники. Информация уточняется.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки, после чего загорелась деревянная обшивка.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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