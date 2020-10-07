Власть
В центре Севастополя частично обрушилась подпорная стена
Внимание на ее состояние журналисты обращали больше года назад.
В центре Севастополя усилилась осадка подпорной стены на улице 4-й Бастионной. Частичное обрушение произошло вчера на одном из ее аварийных участков, где упавшие камни повредили защитный гофрированный кожух, тем самым оголив проходящие за ним провода.
«Прибыв на место, незамедлительно поставили в известность департамент городского хозяйства для принятия всех необходимых мер по недопущению обрушения стены», – написал о ситуации в Facebook глава Ленинского МО Максим Мишин.
Как сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства, владельцы проходящих на этом участке кабельных линий должны в течение трех дней привести в порядок свое оборудование, а также восстановить крепление защитного короба.
Соответствующее предписание уже было выдано АО «Воентелеком» и ООО «Юг-телеком».
«До проведения необходимых работ собственниками сетей в настоящее время департаментом обеспечивается уборка камней и ограждение участка сигнальной лентой», – заявили в учреждении.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Часть центра Симферополя осталась без воды. В связи с аварией на сетях часть центральных улиц крымской столицы осталась без воды, сообщает пресс-служба администрации Симферополя.
В Крыму активист требует улучшить качество воды. Крымский общественный активист Сергей Акимов требует улучшить качество воды в Симферополе и сделать перерасчет ее стоимости в условиях ограничений.
В Симферополе бурят скважины для автономного снабжения котельных. В ходе предстоящего отопительного сезона около двадцати котельных в Симферополе будут снабжаться водой из артезианских скважин.
Ученые рассказали о состоянии водохранилищ и рек Крыма. Отсутствие стокообразующих осадков в условиях преобладания высоких температур способствовало истощению водности большинства рек Крыма.
Причиной загадочной смерти двух детей в Крыму стал ядовитый газ
В Симферополе предпринимателю и его знакомому предъявили обвинение в нарушении санитарных правил, повлекших смерть двоих детей.
В Крыму умерли еще четыре пациента с коронавирусом
Минздрав Крыма в среду сообщил еще о четырех скончавшихся пациентах с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Снова рекорд: в Крыму 118 новых заражений коронавирусом за сутки
За 6 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 118 случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму пропала студентка, уехавшая кататься на яхте с российским бизнесменом
В Крыму пропала 20-летняя студентка Лилия Бирулина.
5 октября
Евросоюз не собирается признавать российский статус Крыма
Евросоюз призвал Россию «обеспечить беспрепятственный доступ международных организаций и правозащитников в районы, которые в настоящее время не находятся под контролем Украины»