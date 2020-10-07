В центре Севастополя частично обрушилась подпорная стена

Внимание на ее состояние журналисты обращали больше года назад.

В центре Севастополя усилилась осадка подпорной стены на улице 4-й Бастионной. Частичное обрушение произошло вчера на одном из ее аварийных участков, где упавшие камни повредили защитный гофрированный кожух, тем самым оголив проходящие за ним провода.

«Прибыв на место, незамедлительно поставили в известность департамент городского хозяйства для принятия всех необходимых мер по недопущению обрушения стены», – написал о ситуации в Facebook глава Ленинского МО Максим Мишин.

Как сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства, владельцы проходящих на этом участке кабельных линий должны в течение трех дней привести в порядок свое оборудование, а также восстановить крепление защитного короба.

Соответствующее предписание уже было выдано АО «Воентелеком» и ООО «Юг-телеком».

«До проведения необходимых работ собственниками сетей в настоящее время департаментом обеспечивается уборка камней и ограждение участка сигнальной лентой», – заявили в учреждении.

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