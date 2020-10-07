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Власть

В Симферополе зеленую зону набережной превратили в парковку

11:17 среда, 7 октября 2020

В крымской столице стихийная парковка образовалась на набережной реки Салгир, близлежащих газонах и пешеходной зоне.

Фото нарушений местный житель опубликовал в соцсети Facebook.

— Друзья, стихийная парковка на набережной Салгира в водоохранной зоне, на газонах и пешеходной зоне. Некоторые автолюбители настолько обнаглели, что администрации Симферополя пора отправлять в это место стаи эвакуаторов и патруль ГИБДД — штрафовать нещадно, — написал он.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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