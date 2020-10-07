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Власть

В Симферополе пройдет месячник по благоустройству и озеленению города

В ближайшее время власти Симферополя проведут месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории города.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте симферопольской администрации.

«Провести осенний месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым с 15 октября по 15 ноября 2020 года», - говорится в тексте документа.

В частности, в эти даты будут проходить общегородские субботники. Мероприятие организовано для улучшения санитарного состояния города, расчистки производственных и общественных территорий от отходов.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму активист требует улучшить качество воды. Крымский общественный активист Сергей Акимов требует улучшить качество воды в Симферополе и сделать перерасчет ее стоимости в условиях ограничений.

В Симферополе бурят скважины для автономного снабжения котельных. В ходе предстоящего отопительного сезона около двадцати котельных в Симферополе будут снабжаться водой из артезианских скважин.

Ученые рассказали о состоянии водохранилищ и рек Крыма. Отсутствие стокообразующих осадков в условиях преобладания высоких температур способствовало истощению водности большинства рек Крыма.

Власти Крыма решили, что воды на полуострове скоро станет больше. Благодаря балканскому циклону, который пришел в Крым на прошлой неделе, Симферопольское водохранилище получило более 150 тысяч кубометров воды.

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