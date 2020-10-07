Власть
В Симферополе пройдет месячник по благоустройству и озеленению города
В ближайшее время власти Симферополя проведут месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории города.
Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте симферопольской администрации.
«Провести осенний месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым с 15 октября по 15 ноября 2020 года», - говорится в тексте документа.
В частности, в эти даты будут проходить общегородские субботники. Мероприятие организовано для улучшения санитарного состояния города, расчистки производственных и общественных территорий от отходов.
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