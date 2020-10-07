В Севастополе сломался предпоследний катер главного морского маршрута

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По техническим причинам на линии Радиогорка — Артиллерийская бухта остался всего один катер, сообщает диспетчерская Севморпорта.

Второй катер вышел из строя, и сроки ремонта в данный момент неизвестны.

Со своей стороны руководство Севморпорта делает все возможное, чтобы минимизировать ущерб.

«В 30 минут катер отходит от Радиогорки, в «ровные» часы – от Артбухты. В час пик планируем, что будет ходить каждые 20 минут», – уточнили в диспетчерской службе.

Примечательно, что накануне стало известно об электронном аукционе на продажу пассажирского теплохода «Меркурий», построенного в 1981 году. Севморпорт хочет получить от его продажи как минимум 2,6 млн рублей.

Ранее в местном правительстве сообщали, что к 1 мая 2022 года на линии пассажирских перевозок города-героя выйдут пять новых катеров на линии пассажирских перевозок города-героя.

Как сообщалось, планы покупки пяти катеров в лизинг возникли еще в 2017 году. По словам Игоря Титова, возглавлявшего тогда департамент транспорта, новые суда внешне будут похожи на те, что сейчас курсируют по Севастопольской бухте, – только более современные.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму готовится к ходовым испытаниям третья «Комета». Это судно на подводных крыльях, как и предыдущие, построено в Рыбинске. Выйдет в море этой осенью. Сейчас его дооснащают в Севастополе с учетом опыта эксплуатации первых двух «Комет».

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Причалы для Севастополя рисовали на диванах других городов. Хороший причал на Радиогорке, а также другие сооружения морской пассажирской инфраструктуры обязательно появятся в Севастополе, но для этого нужно провести серьезную работу с проектами, многие из которых не имеют отношения к реальности.

Конец истории: все рейсы теплохода «Князь Владимир» в 2020 году отменены. В связи с неясной ситуацией по снятию ограничительных мер, связанных с распространением короновирусной инфекции в регионах навигации лайнера «Князь Владимир», отменяются рейсы, запланированные на 2020 год.