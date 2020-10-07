В Севастополе продолжаются поиски пропавшей без вести студентки

Спасатели и полиця продолжают поиски 20-летней студентки из Севастополя, которая пропала без вести во время морской прогулки со своим спутником.

«Поисковая операция продолжается. Это вся информация на данный момент», – сообщили телеканалу «Крым24» в пресс-службе управления Следкома по Крыму и Севастополю.

Подробности поисковой операции в ведомстве не сообщают.

В Севастополе без вести пропала студентка, Следком возбудил дело по статье об убийстве. Предварительно установлено, что после обеда 29 сентября текущего года девушка вышла со своим спутником на морскую прогулку на катере из бухты Круглая. Исходя из сведений, полученных от мужчины, студентка пропала во время купания. В Следкоме указали, что рассматриваются различные версии безвестного исчезновения студентки.

6 октября в ведомстве сообщили, что в качестве подозреваемого задержан спутник пропавшей девушки.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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