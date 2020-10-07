Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 78.2
воздух +22
море +21

Происшествия

В Севастополе полицейские задержали подозреваемую в хранении синтетического наркотика

До двух лет лишения свободы грозит 34-летней местной жительнице за незаконные операции с наркотиками.

Вечером на маршруте патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Нахимовскому району увидели, как горожанка в нарушение ПДД передвигается по проезжей части дороги. Полицейские направились к нарушительнице, чтобы сделать ей замечание, но она, едва заметив стражей порядка, попыталась скрыться и избавиться от полиэтиленового пакетика с белым порошком. Сотрудники полиции задержали женщину и изъяли улику. По заключению экспертов-криминалистов в пакетике находилось наркотическое средство – метилэфедрон.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пограничники задержали жителя Керчи с метамфетамином. Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Республике Крым задержали жителя Керчи, подозреваемого в незаконном сбыте метамфетамина.

В Ялтинском горно-лесном заповеднике нашли плантацию именной конопли «Моя прелесть». В Ялте полицейские выявили факт культивирования наркосодержащих растений и изъяли у местных жителей партию наркотических средств.

Крымчанин вырастил плантацию конопли под Феодосией. В пригороде Феодосии на земельном участке обнаружили плантацию конопли.

Полицейские нашли плантацию конопли у жителя Феодосии. Крымские полицейские изъяли 53 куста конопли, которые 60-летний крымчанин выращивал на своем дачном участке.

Власть
Украина разместит вблизи Крыма британских десантников на постоянной основе

Украина разместит вблизи Крыма британских десантников на постоянной основе

Прибывший на юг Украины для проведения учений полк британского воздушного десанта может остаться в стране и разместиться на постоянной основе.

Коронавирус в Крыму
27 пациентов и одна смерть: сводка по COVID за сутки в Севастополе

27 пациентов и одна смерть: сводка по COVID за сутки в Севастополе

В Севастополе за прошедшие сутки подтвердилось 27 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, все заболевшие – местные жители в возрасте от 20 до 79 лет. При этом один человек скончался от COVID.

Происшествия
Причиной загадочной смерти двух детей в Крыму стал ядовитый газ

Причиной загадочной смерти двух детей в Крыму стал ядовитый газ

В Симферополе предпринимателю и его знакомому предъявили обвинение в нарушении санитарных правил, повлекших смерть двоих детей.

Коронавирус в Крыму
Аксенов призвал крымчан отказаться от массовых гуляний

Аксенов призвал крымчан отказаться от массовых гуляний

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан воздержаться от массовых гуляний из-за вспышек COVID-19 после их проведения.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации