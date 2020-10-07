В Севастополе полицейские задержали подозреваемую в хранении синтетического наркотика

До двух лет лишения свободы грозит 34-летней местной жительнице за незаконные операции с наркотиками.

Вечером на маршруте патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Нахимовскому району увидели, как горожанка в нарушение ПДД передвигается по проезжей части дороги. Полицейские направились к нарушительнице, чтобы сделать ей замечание, но она, едва заметив стражей порядка, попыталась скрыться и избавиться от полиэтиленового пакетика с белым порошком. Сотрудники полиции задержали женщину и изъяли улику. По заключению экспертов-криминалистов в пакетике находилось наркотическое средство – метилэфедрон.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

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