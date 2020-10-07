Происшествия
В Севастополе полицейские задержали подозреваемую в хранении синтетического наркотика
До двух лет лишения свободы грозит 34-летней местной жительнице за незаконные операции с наркотиками.
Вечером на маршруте патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Нахимовскому району увидели, как горожанка в нарушение ПДД передвигается по проезжей части дороги. Полицейские направились к нарушительнице, чтобы сделать ей замечание, но она, едва заметив стражей порядка, попыталась скрыться и избавиться от полиэтиленового пакетика с белым порошком. Сотрудники полиции задержали женщину и изъяли улику. По заключению экспертов-криминалистов в пакетике находилось наркотическое средство – метилэфедрон.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
Ранее Новости Крыма сообщали:
Пограничники задержали жителя Керчи с метамфетамином. Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Республике Крым задержали жителя Керчи, подозреваемого в незаконном сбыте метамфетамина.
В Ялтинском горно-лесном заповеднике нашли плантацию именной конопли «Моя прелесть». В Ялте полицейские выявили факт культивирования наркосодержащих растений и изъяли у местных жителей партию наркотических средств.
Крымчанин вырастил плантацию конопли под Феодосией. В пригороде Феодосии на земельном участке обнаружили плантацию конопли.
Полицейские нашли плантацию конопли у жителя Феодосии. Крымские полицейские изъяли 53 куста конопли, которые 60-летний крымчанин выращивал на своем дачном участке.
Украина разместит вблизи Крыма британских десантников на постоянной основе
Прибывший на юг Украины для проведения учений полк британского воздушного десанта может остаться в стране и разместиться на постоянной основе.
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В Крыму пропала 20-летняя студентка Лилия Бирулина.
5 октября
Аксенов призвал крымчан отказаться от массовых гуляний
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан воздержаться от массовых гуляний из-за вспышек COVID-19 после их проведения.