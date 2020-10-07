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Власть

В Севастополе может появиться главный по столичности

В Севастополе может появиться главный по столичности

фото © Новый день

В Севастополе может появиться вице-губернатор по столичности. Эту новость, удивившую даже зацикленных на особом статусе города, активно обсуждают в соцсетях.

Губернатор Михаил Развожаев, официально вступив в должность, начал формировать новый состав правительства.

Уже назначен член Совета Федерации РФ от исполнительной власти – этот статус получила Екатерина Алтабаева, до сих пор представлявшая в российском Сенате законодательную власть Севастополя. Освободившееся место пока вакантно.

Что касается городского правительства, то, по информации инсайдеров, его структура будет изменена. Предполагается разделение функций губернатора и председателя правительства ( на эту должность прочат Алексея Парикина, с которым Развожаев работал еще в министерстве РФ по делам Северного Кавказа).

Кроме того, может быть введена должность вице-губернатора по столичности. Этот посыл удивил даже тех, кто считает Севастополь городом исключительной важности.

«Первое, что приходит в голову, – это какую сиротинушку опять так сильно пристроить надо? Или в порядке исключения (а вдруг) все же дельный человек появится?

Я верю в то, что статус третьего ГФЗ станет реальным фактором, выделяющим Севастополь из других городов – миллионников. Но отдельный зам под столичность – это уже не про здоровые амбиции, а про анекдоты, – пишет telegram-канал «Приключения губернатора». – Вообще, кадровая политика, которая больше похожа на расторговку должностей по своим да нашим, ведет в тупик.

Так можно делать, если хотя бы на одной ступени вертикали есть сильный руководитель. Но когда и начдеп слабый, и вицик не тянет – в этом тупике оказываются жизненно важные для города сферы. Открытый конкурс объявить ну никак нельзя, 200-300 тысячные (и выше) руководящие должности – это весьма ограниченный ресурс для своих да наших».

Официальных комментариев по новому правительству пока нет.

В тексте использованы материалы: Новый день

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