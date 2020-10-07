В море возле Керченского моста эвакуировали людей с яхты

В Керченском проливе вблизи арки Крымского моста спасатели 6 октября эвакуировали людей с поломанной частной яхты.

Об этом сообщают в МЧС Крыма.

«Была оказана оперативная помощь экипажу частной яхты, на борту которой находилось 5 человек. Причина остановки яхты – неисправный двигатель. Сотрудниками ГИМС с яхты был снят экипаж 4 человека, в мед помощи не нуждались, доставлены на берег. Яхта с капитаном отбуксирована к причалу», – сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, причиной подобных происшествий является нарушение правил безопасности во время пребывания на воде.

Накануне сообщалось, что в Черноморском районе, в районе бухты Узкая, вечером 5 октября в море унесло моторную лодку с людьми на борту.

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