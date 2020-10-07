Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: К Новому году число новых заражений в Крыму удвоится ● Снова рекорд: в Крыму 118 новых заражений коронавирусом за сутки ● За выходные в Крыму госпитализировали более 400 крымчан с тяжелыми пневмониями ● «Чтоб ты сдох»: в керченской маршрутке ответили на просьбу надеть маску ● Аксенов призвал крымчан отказаться от массовых гуляний
В Крыму умерли еще четыре пациента с коронавирусом
фото © iz.ru
Минздрав Крыма в среду сообщил еще о четырех скончавшихся пациентах с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Общее число умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 в республике достигло 76.
Под медицинским наблюдением находятся 2504 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 751 граждан, в стационарах – 1606 человек. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 1903 человека.
С начала пандемии в РК выявлено 5288 случаев коронавируса, из них 118 – за минувшие сутки.
За весь период выздоровели 3246 пациентов.
Ранее сообщалось, что в Крыму реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса. В частности, введен обязательный масочно-перчаточный режим в общественном транспорте и такси.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Снова рекорд: в Крыму 118 новых заражений коронавирусом за сутки. За 6 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 118 случаев коронавирусной инфекции.
За выходные в Крыму госпитализировали более 400 крымчан с тяжелыми пневмониями. Четыре сотни человек с тяжелыми пневмониями госпитализировали в крымские медицинские учреждения за выходные, сообщил глава региона Сергей Аксенов на оперативном штабе по ситуации с пневмонией.
«Ждать пару лет»: когда в крымчане получат коллективный иммунитет от коронавируса. Устойчивый коллективный иммунитет к COVID-19 сформируется в Крыму приблизительно к 2022 году, заявил доцент кафедры биохимии Таврической академии КФУ им. Вернадского Владимир Оберемок.
В России сильно ухудшилась ситуация с COVID: прогнозы вирусолога. За последние сутки в России зарегистрировали свыше 11,6 тыс. заболевших, что является рекордом почти за пять месяцев. Последний раз подобные значения регистрировались в стране 11 мая.
Причиной загадочной смерти двух детей в Крыму стал ядовитый газ
В Симферополе предпринимателю и его знакомому предъявили обвинение в нарушении санитарных правил, повлекших смерть двоих детей.
В Крыму умерли еще четыре пациента с коронавирусом
Минздрав Крыма в среду сообщил еще о четырех скончавшихся пациентах с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Снова рекорд: в Крыму 118 новых заражений коронавирусом за сутки
За 6 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 118 случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму пропала студентка, уехавшая кататься на яхте с российским бизнесменом
В Крыму пропала 20-летняя студентка Лилия Бирулина.
5 октября
Евросоюз не собирается признавать российский статус Крыма
Евросоюз призвал Россию «обеспечить беспрепятственный доступ международных организаций и правозащитников в районы, которые в настоящее время не находятся под контролем Украины»