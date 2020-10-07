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Коронавирус в Крыму

В Крыму умерли еще четыре пациента с коронавирусом

12:29 среда, 7 октября 2020
В Крыму умерли еще четыре пациента с коронавирусом

фото © iz.ru

Минздрав Крыма в среду сообщил еще о четырех скончавшихся пациентах с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Общее число умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 в республике достигло 76.

Под медицинским наблюдением находятся 2504 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 751 граждан, в стационарах – 1606 человек. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 1903 человека.

С начала пандемии в РК выявлено 5288 случаев коронавируса, из них 118 – за минувшие сутки.

За весь период выздоровели 3246 пациентов.

Ранее сообщалось, что в Крыму реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса. В частности, введен обязательный масочно-перчаточный режим в общественном транспорте и такси.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Снова рекорд: в Крыму 118 новых заражений коронавирусом за сутки. За 6 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 118 случаев коронавирусной инфекции.

За выходные в Крыму госпитализировали более 400 крымчан с тяжелыми пневмониями. Четыре сотни человек с тяжелыми пневмониями госпитализировали в крымские медицинские учреждения за выходные, сообщил глава региона Сергей Аксенов на оперативном штабе по ситуации с пневмонией.

«Ждать пару лет»: когда в крымчане получат коллективный иммунитет от коронавируса. Устойчивый коллективный иммунитет к COVID-19 сформируется в Крыму приблизительно к 2022 году, заявил доцент кафедры биохимии Таврической академии КФУ им. Вернадского Владимир Оберемок.

В России сильно ухудшилась ситуация с COVID: прогнозы вирусолога. За последние сутки в России зарегистрировали свыше 11,6 тыс. заболевших, что является рекордом почти за пять месяцев. Последний раз подобные значения регистрировались в стране 11 мая.

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В Крыму умерли еще четыре пациента с коронавирусом

В Крыму умерли еще четыре пациента с коронавирусом

Минздрав Крыма в среду сообщил еще о четырех скончавшихся пациентах с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Крыму
Снова рекорд: в Крыму 118 новых заражений коронавирусом за сутки

Снова рекорд: в Крыму 118 новых заражений коронавирусом за сутки

За 6 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 118 случаев коронавирусной инфекции.

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