В Крыму намерены продолжать добычу песка на Донузлаве

В Крыму намерены продолжать добычу песка на озере Донузлав, что угрожает пляжам западного побережья полуострова.

Вопреки заявлениям экологов и протестам местных жителей, добыча песка там продолжается, в том числе и структурами местных властей.

По данным российского портала госзакупок, в ГУП «Крымские морские порты» собираются взять во временное пользование судно «с предоставлением услуг по управлению и эксплуатации персоналом судовладельца для нужд «Евпаторийского торгового порта». На эти цели планируют потратить 76 миллионов рублей.

Судно намерены использовать для добычи и перемещения песка в карьере озера Донузлав на основании лицензии на право пользования недрами, говорится в тендерной документации. Работа судна должна обеспечить бесперебойную разработку песчаного карьера в границах Горного отвода на Донузлавском месторождении строительных песков с глубины до 12 метров, требует заказчик.

«Судно предоставляется для его использования в добыче и перевозке песка в карьере озера Донузлав на основании лицензии на право пользования недрами, согласно сменно–суточному плану. Рефулерное судно выходит на карьер, опускает всасывающий трубопровод, по нему пульпа поступает в трюм, работа ведется до заполнения трюма песком, после чего судно следует к причалу, где заказчик производит выгрузку техникой, оснащенной грейферами. Режим работы – круглосуточный», – сказано в документации.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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