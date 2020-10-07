В ДТП в Севастополе пострадали шесть человек

В двух ДТП в Севастополе, которые произошли 6 и 7 октября , пострадали шесть человек. Людей увозила скорая помощь в шоковом состоянии, сообщает пресс-служба управления МЧС.

По данным ведомства, одно ДТП с участием 4 автомобилей произошло на улице Чернореченская, в котором травмы получили 3 человека, один из которых был зажат внутри одного из авто.

«Сотрудники МЧС провели деблокировку и передали гражданина, пребывающего в шоковом состоянии, реанимационной бригаде. Все трое пострадавших госпитализированы», – сказано в сообщении.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие, случилось утром 7 октября на трассе между селами Андреевка и Угловое.

На месте было установлено, что произошло столкновение автомобиля и автобуса, пострадали 3 человека – водитель и пассажиры легкового авто.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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