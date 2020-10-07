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Власть

Украина разместит вблизи Крыма британских десантников на постоянной основе

14:53 среда, 7 октября 2020
Украина разместит вблизи Крыма британских десантников на постоянной основе

фото © Новости Крыма

Прибывший на юг Украины для проведения учений полк британского воздушного десанта может остаться в стране и разместиться на постоянной основе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы не против. Если они там десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать», – приводит слова Кулебы ТВЦ.

Кулеба подчеркнул, что прибытие британского десанта на Украину – это результат «кропотливой дипломатической работы» Киева с «союзниками из стран НАТО».

«Не зря были именно британские десантники. Это все результат очень упорной и плодотворной работы», – похвалился украинский министр.

В тексте использованы материалы: Новый день

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