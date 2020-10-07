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Водный кризис

Ученый предложил застроить Крым новыми водохранилищами

18:03 среда, 7 октября 2020
Ученый предложил застроить Крым новыми водохранилищами

фото © Новости Крыма

Строительство новых водохранилищ на крымских реках может стать альтернативой опреснительным станциям.

Такой вариант решения проблемы с нехваткой воды на Крымском полуострове озвучил заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета Илья Николенко, передает пресс-служба КФУ.

«У нас очень много рек, при которых можно создать новые водохранилища, а далее – объединить их в систему. Израиль, который сейчас называют опреснительной сверхдержавой, еще с 1967 года предпринимал именно эти шаги. Так что и мы давайте сначала задействуем все, чем располагает наш край», – сказал эксперт.

По его словам, заниматься опреснением воды стоит в самом крайнем случае, когда «все возможные способы получения и экономии воды использованы, то есть, если мы живем в безводной пустыне или на острове, где нет ни озер, ни рек». Ученый также напомнил, что дефицит воды возникает на полуострове раз в 6-8 лет. «И если будут строить дорогостоящие опреснительные сооружения, то куда девать драгоценную опресненную воду в годы обильных осадков? В европейских странах она для потребителей стоит примерно 2 евро, для жителей и предприятий республики такие цифры могут оказаться чрезмерными», – сказал Николенко.

Он считает, что первым шагом для решения проблемы с водой в Крыму должно стать восстановление водного баланса. Во время ливней на полуострове появляется большое количество сбросной воды, которую нужно уметь использовать. «Большая часть сточных вод полуострова сбрасывается в море, хотя может быть использована для покрытия дефицита. Все эти меры я рекомендую как проверенный мировым сообществом экологически верный путь», – подытожил ученый.

В сентябре стало известно, что госкорпорация «Ростех» намерена запустить в серийное производство опреснительную установку для решения проблемы с водой в южных регионах России. 25 сентября глава республики Сергей Аксенов анонсировал строительство подобной установки в поселке Николаевка Симферопольского района.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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