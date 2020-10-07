Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Боятся: Госсовет Крыма решил работать дистанционно ● Коронавирус наступает: в крымских электричках и на вокзалах никто не предохраняется ● 27 пациентов и одна смерть: сводка по COVID за сутки в Севастополе ● В Крыму умерли еще четыре пациента с коронавирусом ● К Новому году число новых заражений в Крыму удвоится
Ученые назвали необычное и благоприятное свойство коронавируса
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Вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, способен облегчить боль.
Такое неожиданное свойство вируса выявили ученые из Аризоны, пишет Lenta.ru со ссылкой на журнал Pain.
Они выяснили, что благодаря такому свойству некоторые заболевшие не испытывают серьезных симптомов, но при этом способны распространять патоген.
Ученые полагают, что обезболивающий эффект происходит из-за S-белка, который обеспечивает проникновения COVID-19 в клетки человека.Данный белок также подавляет передачу сигналов, связанных с формированием болевых ощущений.
«Это происходит из-за того, что S-белок связывается не только с рецептором АСЕ2, но и с нейропилином-1, мембранным белком в нейронах», - пишут исследователи.
В будущем ученые планируют узнать, как можно использовать нейропилин для обезболивания.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым, lenta.ru
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