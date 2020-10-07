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Коронавирус в Крыму

Ученые назвали необычное и благоприятное свойство коронавируса

20:25 среда, 7 октября 2020
Ученые назвали необычное и благоприятное свойство коронавируса

фото © pixabay.com

Вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, способен облегчить боль.

Такое неожиданное свойство вируса выявили ученые из Аризоны, пишет Lenta.ru со ссылкой на журнал Pain.

Они выяснили, что благодаря такому свойству некоторые заболевшие не испытывают серьезных симптомов, но при этом способны распространять патоген.

Ученые полагают, что обезболивающий эффект происходит из-за S-белка, который обеспечивает проникновения COVID-19 в клетки человека.Данный белок также подавляет передачу сигналов, связанных с формированием болевых ощущений.

«Это происходит из-за того, что S-белок связывается не только с рецептором АСЕ2, но и с нейропилином-1, мембранным белком в нейронах», - пишут исследователи.

В будущем ученые планируют узнать, как можно использовать нейропилин для обезболивания.

Ранее ученые из США сравнили последствия для мира пандемий COVID-19 и испанского гриппа.

В тексте использованы материалы: РИА Крым, lenta.ru

Ранее Новости Крыма сообщали:

27 пациентов и одна смерть: сводка по COVID за сутки в Севастополе. В Севастополе за прошедшие сутки подтвердилось 27 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, все заболевшие – местные жители в возрасте от 20 до 79 лет. При этом один человек скончался от COVID.

В Крыму умерли еще четыре пациента с коронавирусом. Минздрав Крыма в среду сообщил еще о четырех скончавшихся пациентах с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

К Новому году число новых заражений в Крыму удвоится. До Нового года количество выявляемых в сутки случаев COVID-19 в Крыму может вырасти до 200 человек.

Снова рекорд: в Крыму 118 новых заражений коронавирусом за сутки. За 6 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 118 случаев коронавирусной инфекции.

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