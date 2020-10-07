Спасатели полностью ликвидировали пожар в ялтинском санатории

Крымские спасатели полностью ликвидировали пожар, которые произошел сегодня утром в санатории министерства обороны России.

Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Республике Крым.

«В 9.28 пожар ликвидирован на площади 1200 кв. метров. Проводится разборка и проливка конструкций», – сообщили в МЧС.

Пожар между восьмым этажом и крышей произошел сегодня утром. В 8.17 его локализовали, а 8.40 спасатели ликвидировали открытое горение. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Самостоятельно из здания эвакуировались более 300 человек.

На месте происшествия работали 43 человека личного состава и 13 единиц техники. Также были привлечены четыре водовозки госпредприятия «Вода Крыма».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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