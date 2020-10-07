Происшествия
Спасатели локализовали пожар в санатории КЧФ в Ялте
фото © Доска позора Ялты
Сотрудники МЧС локализовали и частично потушили пожар в санатории министерства обороны Российской Федерации, который расположен в Ялте.
Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Крым.
«8.17 объявлена локализация на площади 1200 кв. метров. 8.40 ликвидация открытого горения», – сообщили в МЧС.
В ведомстве отметили, что полная ликвидация пожара еще не объявлена. В результате происшествия никто не пострадал. Самостоятельно здание покинули 300 человек.
Ранее стало известно, что в санатории министерства обороны «Ялта» между восьмым этажом и крышей произошло возгорание обшивки. Сообщение о происшествии поступило в 6.15
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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