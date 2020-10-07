Общество
Штормовое предупреждение МЧС: в Крыму ожидается усиление ветра
В среду и четверг в Крыму ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду, сообщила пресс-служба МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.
«Вечером и до конца 7 октября, 8 октября в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветра 17-22 м/с», – говорится в сообщении.
В данных условиях высока вероятность обрыва линий электропередачи и связи, обрушения рекламных конструкций, затруднениями в работе всех видов транспорта, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ.
«Прогнозируется возникновение происшествий в акватории Черного и Азовского морей, повышается вероятность подтоплений населенных пунктов и дорог», – добавили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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