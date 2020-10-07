Жилплощадь
Севастополь продолжает бить рекорды по цене жилья
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Стоимость квадратного метра вплотную подошла к 100 000 рублей.
Стоимость жилья в Севастополе достигла 100 000 рублей за квадратный метр и продолжает расти одними из самых высоких в стране темпами. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».
По итогам III квартала, жилье в городе-герое подорожало на 4,1% и составляет теперь 99,2 тысячи рублей. По темпам роста Севастополь смогли обойти в Магнитогорске (+4,7%) и Череповце (+4,2%) – но в абсолютных цифрах подорожание в этих городах было намного меньше: 33,3 тысячи и 44,8 тысячи рублей за квадратный метр.
Интересующимся выгодной ценовой конъюнктурой следует обратить внимание на Владикавказ. Там стоимость жилья упала на 2,7%, составляя в среднем 42,8 тысячи рублей за квадратный метр.
Аналитики «Мира квартир» объяснили рост цен на вторичное жилье его растущей популярностью на фоне удорожания новостроек. По мнению экспертов, стоимость жилья будет повышаться и дальше.
«По итогам года рост «квадрата» на регулярном рынке может составить до 4–5%, а если национальная валюта продолжит ослабляться, то и до 6–7% в рублях», – считает генеральный директор «Мира Квартир«» Павел Луценко.
Напомним, 100 000 за «квадрат» в Севастополе является усредненным, но уже давно побитым достижением – ранее СМИ обнаружили в продаже квартиру площадью в 10 квадратных метров. Ее цена составляет 1 235 000 рублей, таким образом один квадратный метр недвижимости стоит 123 500 рублей.
В тексте использованы материалы: Форпост
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