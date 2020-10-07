«Сами виноваты»: власти обвиняют крымчан в росте заболеваемости коронавирусом

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В Крыму за сутки зарегистрировано 118 новых случаев коронавирусной инфекции.

74 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 36 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 8 – при скрининге здорового населения.

Всего с начала эпидемии зафиксировано 5 тысяч 288 случаев коронавируса. 72 человека от ковида умерли. При этом, по словам главы республиканского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, за минувшую неделю зафиксировано 23 летальных исхода, что составляет почти треть всех смертей от инфекции, зарегистрированных с начала эпидемии. 75% умерших страдали сердечными патологиями.

По мнению республиканских властей, главной причиной роста заболеваемости является безалаберность крымчан, не соблюдающих ни масочный режим, ни социальную дистанцию. Так, в Симферополе люди заражаются коронавирусом, в основном, в транспорте и магазинах.

В Кировском, Бахчисарайском и Белогорском районах, где тоже отмечена неблагополучная ситуация, всплески заболеваемости отмечаются после каждого массового мероприятия (похорон, свадьбы и так далее).

Пеньковская отмечает: только 10% всех заболевших соблюдали масочный режим, и то не всегда.

«Туристы давно уехали, а складывающаяся ситуация – это недисциплинированность крымчан», – согласен с ней глава РК Сергей Аксенов.

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Коронавирус наступает: в крымских электричках и на вокзалах никто не предохраняется. Сотрудники железнодорожных вокзалов и контролеры в электричках не соблюдают в Крыму меры, установленные с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

27 пациентов и одна смерть: сводка по COVID за сутки в Севастополе. В Севастополе за прошедшие сутки подтвердилось 27 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, все заболевшие – местные жители в возрасте от 20 до 79 лет. При этом один человек скончался от COVID.

В Крыму умерли еще четыре пациента с коронавирусом. Минздрав Крыма в среду сообщил еще о четырех скончавшихся пациентах с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

К Новому году число новых заражений в Крыму удвоится. До Нового года количество выявляемых в сутки случаев COVID-19 в Крыму может вырасти до 200 человек.