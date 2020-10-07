Решить водную проблему Крыма предложили с помощью шариков за миллиард рублей

фото © ТАСС

Инициативы по устранению дефицита воды в Республике Крым становятся все более неординарными.

Теперь российские ученые рассматривают способ сохранения воды с помощью покрытия водохранилищ щитами из полимерных шаров Bird Balls.

Такая технология позволит снизить объем испарения воды на 85-90%, ее успешно применяют в международной практике, утверждает первый вице-президент Российского союза химиков (РСХ) Мария Иванова, пишет ТАСС.

В 2015 году черные пластиковые шары (Bird Balls) использовали власти Лос-Анджелеса во время продолжительной засухи. Им понадобилось 96 миллионов полимерных шаров, чтобы покрыть одно водохранилище. На закупку шариков потратили $34,5 млн (около 2,6 млрд рублей).

Отмечается, что мощностями для производства материала для подобных шаров обладает нефтехимическая российская компания «Сибур».

Какими бы эффективными ни были термоизоляционные шары, такую дорогостоящую технологию применять в Крыму нецелесообразно, считает кандидат географических наук, директор Севастопольского отделения океанографического института Зубова Николай Дьяков.

Плавающий пластик действительно препятствует испарению, однако оно минимально на крымских водохранилищах и практически не влияет на проблему водоснабжения, считает ученый.

«Ключевую роль в дефиците воды испарения не играют. Проблема — в наполняемости водохранилищ», — сообщил Дьяков.

Если уж и прибегать к неординарным методам борьбы с засухой, то можно попробовать проводить активное воздействие на облака в теплое время года. Этот метод уж точно будет более действенным, отметил эксперт.

«Распылять в облака мельчайшие частицы йодистого серебра. Таким образом можно получить около 30% осадков. Насколько известно, программа уже реализуется в Крыму», — сказал ученый.

По его словам, нескольких граммов этого вещества достаточно, чтобы из среднего размера облака вылилось 10 тыс. тонн воды. По сути, это обычный транспортный самолет, но по бокам фюзеляжа установлены устройства для отстрела пиропатронов с йодистым серебром.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе пройдет месячник по благоустройству и озеленению города. В ближайшее время власти Симферополя проведут месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории города.

Часть центра Симферополя осталась без воды. В связи с аварией на сетях часть центральных улиц крымской столицы осталась без воды, сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

В Крыму активист требует улучшить качество воды. Крымский общественный активист Сергей Акимов требует улучшить качество воды в Симферополе и сделать перерасчет ее стоимости в условиях ограничений.

В Симферополе бурят скважины для автономного снабжения котельных. В ходе предстоящего отопительного сезона около двадцати котельных в Симферополе будут снабжаться водой из артезианских скважин.