Прогноз погоды в Крыму на среду 7 октября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 7 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 25, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер юго-восточный 11 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 79 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью от 18 до 20 градусов. Ветер восточный 16 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 82 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер юго-восточный 16 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 77 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер юго-восточный 21 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 84 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 23, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер восточный 26 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 84 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 26, ночью от 16 до 18 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 87 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 26, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер восточный 24 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 84 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 25, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер юго-восточный 20 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 85 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 20, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер восточный 18 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 87 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 21, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер юго-восточный 11 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 85 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 22 градусов тепла. По городам: в Алуште - 21, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 22, в Керчи - 22, в Николаевке - 22, в Севастополе - 21, в Судаке - 22, на Тарханкуте - 22, в Феодосии - 22, в Ялте - 22 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 22, в Египте - 28, на Кипре - 28, в Одессе - 20, в Сочи - 24, в Турции - 27, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.

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