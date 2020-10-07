Причиной загадочной смерти двух детей в Крыму стал ядовитый газ

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В Симферополе предпринимателю и его знакомому предъявили обвинение в нарушении санитарных правил, повлекших смерть двоих детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

В ноябре прошлого года следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти восьмилетней девочки и ее десятимесячного брата в Симферополе. Мать и третий ребенок попали в реанимацию из-за «внезапного ухудшения здоровья». Тогда эксперты пришли к выводу, что газовое оборудование в квартире было исправно. Правоохранители рассматривали разные версии произошедшей трагедии, но основной из них было «отравление веществом неясной этиологии».

Как выяснили следователи, мужчины хотели продезинфицировать помещение в многоэтажном доме от насекомых специальным препаратом, однако их действия привели к смерти двух детей, которые проживали этажом выше.

«С целью истребления насекомых предприниматель решил провести дезинфекцию помещения, купив для этого специальный препарат. Препарат он передал знакомому, который разложил таблетки по помещению, закрыв вход и покинув его. В период с 22 по 24 ноября 2019 года произошло взаимодействие препарата с воздухом, выделился ядовитый газ фосфин, который проник через полости в квартиру, расположенную на втором этаже дома. В результате воздействия ядовитого газа отравление получили находящиеся на тот момент в квартире женщина и трое ее детей, двое из которых скончались», - рассказали в СК.

На данный момент двое мужчин обвиняются в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности отравление и смерть людей. Им грозит до семи лет лишения свободы. Обвиняемые полностью признают свою вину.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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