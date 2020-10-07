Подрядчика, строящего детсад в Судаке, обвинили в мошенничестве

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве дошкольного образовательного учреждения в г. Судаке.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

Прокуратура г. Судака проверила исполнение требований бюджетного законодательства. Установлено, что Службой капитального строительства Республики Крым заключен государственный контракт на строительство дошкольного образовательного учреждения на 260 мест в г. Судаке, цена контракта составила более 223 млн рублей.

В последующем заказчиком на счет подрядчика перечислены бюджетные средства в виде аванса на общую сумму более 72 млн рублей. Однако в нарушение требований законодательства и условий заключенного государственного контракта подрядчиком работы выполнены только частично на общую сумму 21 млн рублей.

Таким образом, строительная организация работы на сумму более 51 млн рублей не осуществила, неиспользованные авансовые средства в бюджет не возвратила.

Прокурор города направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ход предварительного расследования взят на контроль прокуратурой.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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