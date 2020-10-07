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Происшествия

На Ай-Петри заблудились двое туристов

Специалисты Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь потерявшимся туристам в районе горы Ай-Петри.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Так, вчера в 17:20, в службу спасения поступило сообщение о том, что во время подъема на гору Ай-Петри, городской округ Ялта, двое туристов сбились с тропы и потеряли ориентиры. Требуется помощь спасателей в поиске и эвакуации.

К месту происшествия немедленно выдвинулась дежурная смена специалистов Ялтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 5 человек и 1 ед. техники.

С заблудившимися в кратчайшие сроки была установлена мобильная связь, посредством которой было определено их примерное местонахождение.

— По прибытии к подножью горы Ай-Петри спасатели приступили к поиску. Работы осложнялись темным временем суток. Спустя час пострадавшие были обнаружены недалеко от Кулуара на восточном склоне горы Ай-Петри. Сотрудники чрезвычайного ведомства спустились к ним, затем при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали туристов с труднодоступного скального рельефа к служебному автомобилю, после чего эвакуировали их в безопасное место. В медицинской помощи не нуждались. Также, с ними была проведена профилактическая беседа о безопасном поведении в горно-лесной зоне, — рассказали в МЧС.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В горной местности в районе Ай-Петри спасли 16-летнюю девушку. В Бахчисарайском районе с горной местности эвакуировали пострадавшую 16-летнюю девушку.

Группу туристов эвакуировали с тропы Голицына в Крыму. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК, вчера в 19.42 в службу спасения поступило сообщение о том, что пятеро туристов поднялись на «Тропу Галицына» в районе пгт Новый Свет и самостоятельно спуститься не могут.

На мысе Меганом в Крыму спасли туристов. В службу спасения поступило сообщение о том, что двое туристов поднялись на крутой склон мыса Меганом и самостоятельно спуститься не могут.

На Таракташской тропе около Ялты потерялись туристы. Двое туристов сбились с пути и оказались на труднопроходимом участке на Таракташской тропе.

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