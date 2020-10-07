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Происшествия

Маскировал трамадол под кошачий туалет: в Крыму осудили контрабандиста

13:02 среда, 7 октября 2020

Контрабандиста из Севастополя осудили на 11 колонии строгого режима за контрабанду психотропных веществ из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Прокуратуре удалось доказать, что в 2014 году мужчина один раз сумел провезти через госграницу более 3 кг трамадола и псевдоэфедрина, воспользовавшись услугами курьерской службы. Находчивый контрабандист замаскировал вещества под наполнитель для кошачьего туалета. Второй раз преступник попытался провезти запрещенные таблетки в Крым с помощью своего отца, однако сотрудники ФСБ их изъяли.

«В декабре 2014 года злоумышленник подыскал покупателя для незаконного сбыта таблеток, содержащих псевдоэфедрин массой более 4 килограммов, которые его отец должен был привезти в Севастополь из соседнего государства. Однако реализовать свой преступный умысел до конца мужчина не смог, так как сотрудники ФСБ России задержали его отца при пересечении границы Российской Федерации и изъяли прекурсор», - говорится в сообщении.

Злоумышленника признали виновным не только в контрабанде запрещенных веществ, но и в сбыте продукции. Доказано, что севастополец успел сбыть своему знакомому несколько десятков таблеток.

В конце сентября сообщалось, что крымские пограничники поймали жителя Белогорского района полуострова на контрабанде медицинских препаратов из Украины. Эксперты обнаружили, что в таблетках содержится «1-Тестостерон», являющийся анаболическим стероидом или, проще говоря, допингом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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