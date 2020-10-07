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Коронавирус в Крыму

Коронавирус наступает: в крымских электричках и на вокзалах никто не предохраняется

19:02 среда, 7 октября 2020
Коронавирус наступает: в крымских электричках и на вокзалах никто не предохраняется

фото © Новости Крыма

Сотрудники железнодорожных вокзалов и контролеры в электричках не соблюдают в Крыму меры, установленные с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«На сегодняшний день билетные кассиры и работники, которые проверяют билеты в электричках, не обеспечены средствами защиты, они не имеют масок, им не выдаются. Недостаточное количество антисептиков, нет разметки социального дистанцирования на наших вокзалах. По всем фактам будут приняты определенные меры административного воздействия и в дальнейшем выдано соответствующее предписание и проверен ряд проверочных мероприятий», – сообщила Пеньковская.

Она отметила, что нарушения выявили сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры во время совместной проверки. Ведомства проверяли соблюдение соответствующих мер сотрудниками Южной пригородной пассажирской компании и дирекции по обслуживанию пассажиров Крымской железной дороги.

Ранее Пеньковская сообщила, что Роспотребнадзор не видит оснований для перевода учебных заведений на дистанционку в Крыму. При этом COVID-19 выявлен в 48 школах республики, заболели 57 педагогов и 49 школьников.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму умерли еще четыре пациента с коронавирусом. Минздрав Крыма в среду сообщил еще о четырех скончавшихся пациентах с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

К Новому году число новых заражений в Крыму удвоится. До Нового года количество выявляемых в сутки случаев COVID-19 в Крыму может вырасти до 200 человек.

Снова рекорд: в Крыму 118 новых заражений коронавирусом за сутки. За 6 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 118 случаев коронавирусной инфекции.

За выходные в Крыму госпитализировали более 400 крымчан с тяжелыми пневмониями. Четыре сотни человек с тяжелыми пневмониями госпитализировали в крымские медицинские учреждения за выходные, сообщил глава региона Сергей Аксенов на оперативном штабе по ситуации с пневмонией.

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