Коронавирус наступает: в крымских электричках и на вокзалах никто не предохраняется

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Сотрудники железнодорожных вокзалов и контролеры в электричках не соблюдают в Крыму меры, установленные с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«На сегодняшний день билетные кассиры и работники, которые проверяют билеты в электричках, не обеспечены средствами защиты, они не имеют масок, им не выдаются. Недостаточное количество антисептиков, нет разметки социального дистанцирования на наших вокзалах. По всем фактам будут приняты определенные меры административного воздействия и в дальнейшем выдано соответствующее предписание и проверен ряд проверочных мероприятий», – сообщила Пеньковская.

Она отметила, что нарушения выявили сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры во время совместной проверки. Ведомства проверяли соблюдение соответствующих мер сотрудниками Южной пригородной пассажирской компании и дирекции по обслуживанию пассажиров Крымской железной дороги.

Ранее Пеньковская сообщила, что Роспотребнадзор не видит оснований для перевода учебных заведений на дистанционку в Крыму. При этом COVID-19 выявлен в 48 школах республики, заболели 57 педагогов и 49 школьников.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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