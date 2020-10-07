Какой сегодня праздник 7 октября

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Сегодня, 7 октября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День Конституции в СССР

Сейчас уже многие забыли, что 7 октября было праздничным днем в СССР — с 1977 года и до конца существования Советского Союза. Это был День Конституции — «брежневской», как ее иногда называли в частных разговорах (в печати — никогда). На конституцию в СССР многие, особенно «свободомыслящие» интеллигенты, смотрели снисходительно.

День памяти преподобного Никандра Псковского

Сегодня православные отмечают день памяти преподобного Никандра Псковского — монаха-пустынножителя, основателя Никандровой Свято-Благовещенской пустыни. 7 октября (24 сентября по церковному календарю) исполняется годовщина со дня его смерти.

Преподобный Никандр Псковский (в крещении Никон) родился 24 июля 1507 года в семье крестьян Филиппа и Анастасии в селе Виделебье на Псковщине, а скончался 24 сентября 1581 (по другим данным, 1582).

Никандр Псковский почитается Русской православной церковью как чудотворец.

Как повествует его житие, «не любил Никон ни игр, свойственных его юному возрасту, ни красивых одежд, не принимал участия в праздных беседах, носил всегда простую одежду, любил нищету духовную и чистоту сердечную, постоянно вел он брань с врагом рода человеческого, предуготовляя себя таким образом к будущим, еще большим духовным подвигам».

Славянский праздник урожая - Таусень (Радогощь)

Славяне празднуют великий праздник - Родогощ (Таусень) - когда собран урожай, осеннее солнце - Световит - уже не припекает, деревья готовятся к зимнему сну, сбрасывая с себя прекрасные наряды. К этому дню печется огромный медовый пирог (в старину пирог был в рост человека), за который после зачина прячется жрец и спрашивает: «Видите ли вы меня?».

Также сегодня, 7 октября, отмечают такие праздники:

- День работника организационно-инспекторских служб уголовно-исполнительной системы РФ

- День ассоциации ветеранов МВД Украины

- Фекла Заревница (Замолотки)

- День вежливых людей

- День вспоминания про теплые вещи

- Международный день невралгии тройничного нерва (International Trigeminal Neuralgia Awareness Day)

- День детского здоровья (Child Health Day) в США

- День памяти Пресвятой Девы Марии Розарии в Испании

- День хорошего отношения в Пуэрто-Рико

- День деревень и народов в Иране

- День кофе-фраппе (National Frappe Day) в США

- День библиотекаря в Армении

- День благодарения в Сент-Люсии

- День учителя в Лаосе

Сегодня именины празднуют: Давид, Симон, Антон, Степан, Никандр, Галактион, Евсевий, Дмитрий, Авраамий, Коприй, Фекла, Владислав.

Что происходило 7 октября в прошлые годы

1806 - первая копировальная бумага запатентована в Великобритании.

1879 - заключен Австро-германский договор между Германией и Австро-Венгрией, направленный против Российской империи.

1919 - основана голландская KLMстарейшая авиакомпания, ныне находится в собственности Air France.

1920 - Оксфордский университет впервые принимает женщин на обучение.

1949 - фактически закреплен раздел Германии, основывается Германская Демократическая Республика.

1975 - СССР и ГДР заключают Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

1977 - «брежневская конституция» принята в СССР, известна так же как «конституция развитого социализма».

2001 - США и их союзники начали военную операцию в Афганистане.

2007 - президент Чечни Доку Умаров провозгласил на территории Северного Кавказа Исламское Государство Имарат Кавказ.

3761 - в иудаизме дата сотворения мира.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 7 октября. Какие праздники будут завтра?

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