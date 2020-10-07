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Коронавирус в Крыму

К Новому году число новых заражений в Крыму удвоится

10:47 среда, 7 октября 2020
К Новому году число новых заражений в Крыму удвоится

фото © vk.com/aksenovrk

До Нового года количество выявляемых в сутки случаев COVID-19 в Крыму может вырасти до 200 человек.

Об этом заявил доцент кафедры биохимии Таврической академии КФУ им. Вернадского Владимир Оберемок.

Третий день подряд в Крыму регистрируют рекордные количества выявленных случаев новой коронавирусной инфекцией. Накануне в республике зарегистрировали 105 случаев COVID-19, а во вторник – 107 зараженных пациентов. При этом рост количества заболевших наблюдается и по всей стране. За последние сутки в России выявили свыше 11,6 тыс. заболевших, что является рекордом почти за пять месяцев. Последний раз подобные значения регистрировались в стране 11 мая.

«Я думаю, что скоро мы увидим более высокие цифры. До 200 заболевших COVID-19 в день точно дойдем. Когда это произойдет? Возможно, что пару таких значений мы получим еще до Нового года. А дальше заглядывать пока сложно», - пояснил ученый.

Ранее доктор наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что в России плато по заболеваемости еще не достигнуто, однако пик случится скоро. По его мнению, количество заболевших этой осенью все-таки побьет весенний рекорд.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

За выходные в Крыму госпитализировали более 400 крымчан с тяжелыми пневмониями. Четыре сотни человек с тяжелыми пневмониями госпитализировали в крымские медицинские учреждения за выходные, сообщил глава региона Сергей Аксенов на оперативном штабе по ситуации с пневмонией.

«Ждать пару лет»: когда в крымчане получат коллективный иммунитет от коронавируса. Устойчивый коллективный иммунитет к COVID-19 сформируется в Крыму приблизительно к 2022 году, заявил доцент кафедры биохимии Таврической академии КФУ им. Вернадского Владимир Оберемок.

В России сильно ухудшилась ситуация с COVID: прогнозы вирусолога. За последние сутки в России зарегистрировали свыше 11,6 тыс. заболевших, что является рекордом почти за пять месяцев. Последний раз подобные значения регистрировались в стране 11 мая.

Три смерти от COVID: сводка в Севастополе за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки выявили 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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