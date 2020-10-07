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Евросоюз не собирается признавать российский статус Крыма
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Евросоюз призвал Россию «обеспечить беспрепятственный доступ международных организаций и правозащитников в районы, которые в настоящее время не находятся под контролем Украины»
Евросоюз остается приверженным политике непризнания Крыма частью России. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС и Украины, распространенном во вторник в Брюсселе.
«Мы по-прежнему полностью привержены осуществлению и обновлению нашей соответствующей политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер и сотрудничества на международных форумах. В этом контексте мы приветствовали дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», - отмечается в документе.
В нем говорится, что ЕС призывает РФ «обеспечить беспрепятственный доступ международных организаций и правозащитников в районы, которые в настоящее время не находятся под контролем Украины, включая Крымский полуостров, и уважать международное гуманитарное право».
«Мы призвали к немедленному освобождению всех незаконно задержанных и заключенных в тюрьму украинских граждан на Крымском полуострове и в России, включая крымско-татарских активистов. Мы по-прежнему призываем Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход в Азовское море и из него в соответствии с международным правом», - заявил ЕС.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: ТАСС
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