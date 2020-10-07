Эвакуированных из горящего санатория в Ялте переселят в другие пансионаты

Отдыхающих в ялтинском пансионате Минобороны РФ, который утром 7 октября загорелся, поселят в другие санатории.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации Ялты Артем Мальцев.

Напомним, утром 7 октября загорелся санаторий Минобороны РФ. Из здания эвакуировали 374 человека, пострадавших нет.

Отдыхающих разместят в другие пансионаты, часть в Партенит, часть в Феодосию. Кого-то распределят и на территории ялтинского пансионата, — передает «Крым 24».

— Часть отдыхающих будут размещены, непосредственно, на территории данного пансионата, часть поселим в пансионатах в Партените и в Феодосии. Размещение будет сегодня, ситуация под контролем. Ни один человек на улице не останется, – рассказал исполняющий обязанности главы администрации Ялты Артем Мальцев.

Он добавил, что гостям предоставят транспорт для развозки по санаториям.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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