Происшествия
Экономических преступников в Севастополе стало больше
По сравнению с прошлым годом в Севастополе значительно выросло количество экономических преступлений.
Об этом говорится в сборнике Генеральной прокуратуры России о состоянии преступности в стране за январь-август 2020 года.
За восемь месяцев текущего года в городе зарегистрировано 171 преступление экономической направленности, что на 67,6% больше по сравнению с 2019 годом.
В отчете отмечается, что в структуре коррупционных нарушений, на взятки приходится меньше половины преступлений, однако и их число незначительно, но выросло.
За восемь месяцев 2020 года поймали почти на 4% больше мздоимцев, чем за 12 месяцев 2019 года.
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