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Происшествия

Экономических преступников в Севастополе стало больше

По сравнению с прошлым годом в Севастополе значительно выросло количество экономических преступлений.

Об этом говорится в сборнике Генеральной прокуратуры России о состоянии преступности в стране за январь-август 2020 года.

За восемь месяцев текущего года в городе зарегистрировано 171 преступление экономической направленности, что на 67,6% больше по сравнению с 2019 годом.

В отчете отмечается, что в структуре коррупционных нарушений, на взятки приходится меньше половины преступлений, однако и их число незначительно, но выросло.

За восемь месяцев 2020 года поймали почти на 4% больше мздоимцев, чем за 12 месяцев 2019 года.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стройкооператив в Крыму обманул пайщиков на 10 млн рублей. Соучредитель и бывший председатель правления одного из жилищно-строительных кооперативов Симферополя предстанут перед судом за крупное мошенничество, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Спутника пропавшей в море в Крыму студентки подозревают в убийстве. Спутник пропавшей вблизи побережья Севастополя студентки задержан. Мужчину подозревают в совершении преступления в отношении 20-летней девушки, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

Троих крымчан будут судить за обмен валюты. Трое жителей Симферополя предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Помощнику капитана буровой установки грозит до пяти лет тюрьмы из-за поездок в Крым. Украинская прокуратура АРК и Севастополя сообщает, что объявлено подозрение капитану буровой установки «из-за нарушения порядка въезда и выезда» в Крым.

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