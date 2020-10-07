Депутаты одобрили кандидатуру нового вице-премьера правительства Крыма

Государственный совет Крыма согласовал кандидатуру нового вице-премьера правительства республики.

Соответствующее решение было принято во время заочного голосования депутатов парламента.

«Согласовать назначение Масловой Светланы Борисовны на должность заместителя председателя Совета министров Республики Крым», – сказано в тексте принятого постановления парламента.

По данным пресс-службы Госсовета республики, за соответствующее решение проголосовал 71 депутат.

Ранее на сессии 23 сентября парламент согласовал отставку Юлии Жуковой с поста вице-премьера правительства республики. В правительстве она курировала сферы транспорта и ЖКХ.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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