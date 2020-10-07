Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 78.2
воздух +22
море +22

Коронавирус в Крыму

«Чтоб ты сдох»: в керченской маршрутке ответили на просьбу надеть маску

Неадекватную реакцию продемонстрировала бабушка божий одуванчик.

Жительница Керчи грубо отреагировала на просьбу водителя маршрутки надеть маску. Молодой человек настаивал на своем, старушка, используя все многообразие нецензурной лексики, отправляла его на тот свет. Видео опубликовано в группе «Злой крымчанин» в соцсети «ВКонтакте».

Несколько минут водитель терпел натиск бойкой пенсионерки. В какой-то момент показалось, что женщина набросится на своего «обидчика». Свой гнев женщина неоднократно объяснила тем, что у нее некормленая собака, к которой она и спешит.

Водитель не поддался на провокацию, и агрессивной пассажирке пришлось капитулировать. При этом на выходе из салона женщина успела плюнуть в сторону своего обидчика, а также пригрозить ему увольнением, потому что она «соберет подписи».

Напомним, в Крыму в связи увеличением числа случаев заражения коронавирусной инфекцией запретили находится в общественном транспорте без маски.

Это уже не первый случай, когда люди пожилого возраста ведут себя агрессивно. Так, в Ставропольском крае пенсионерка не стерпела наглости молодежи, которая занималась сексом в кустах, и вышла на разборки с доской в руках.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Россия закрывает воздушное пространство возле Крыма. Перекрытие «воздуха» в таких масштабах зафиксировано впервые.

Авиасообщение между Симферополем и Краснодаром продлили на зиму. Регулярные авиарейсы между Симферополем и Краснодаром впервые в новейшей истории будут продолжены в зимний период.

Российский перевозчик отреагировал на санкции ЕС из-за строительства Крымского моста. В транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» утверждают, что санкции ЕС и Великобритании за строительство Крымского моста не повлияют на работу перевозчика.

Власти думают как сохранить трамвайные пути в Евпатории. Минстрой РФ разработал изменения в регулирующие строительство и реконструкцию трамвайных путей нормативные документы, которые решат проблему сохранения и развития трамвайных путей с колеей 1000 и 1435 мм.

Коронавирус в Крыму
Снова рекорд: в Крыму 118 новых заражений коронавирусом за сутки

Снова рекорд: в Крыму 118 новых заражений коронавирусом за сутки

За 6 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 118 случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
За выходные в Крыму госпитализировали более 400 крымчан с тяжелыми пневмониями

За выходные в Крыму госпитализировали более 400 крымчан с тяжелыми пневмониями

Четыре сотни человек с тяжелыми пневмониями госпитализировали в крымские медицинские учреждения за выходные, сообщил глава региона Сергей Аксенов на оперативном штабе по ситуации с пневмонией.

Коронавирус в Крыму
Аксенов призвал крымчан отказаться от массовых гуляний

Аксенов призвал крымчан отказаться от массовых гуляний

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан воздержаться от массовых гуляний из-за вспышек COVID-19 после их проведения.

Власть
Археологи выяснили, что «Крымская Атлантида» затонула не полностью

Археологи выяснили, что «Крымская Атлантида» затонула не полностью

Исследователи обнаружили при раскопках древней Акры два дома и улицу, относящиеся к римскому времени.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации