«Чтоб ты сдох»: в керченской маршрутке ответили на просьбу надеть маску

Неадекватную реакцию продемонстрировала бабушка божий одуванчик.

Жительница Керчи грубо отреагировала на просьбу водителя маршрутки надеть маску. Молодой человек настаивал на своем, старушка, используя все многообразие нецензурной лексики, отправляла его на тот свет. Видео опубликовано в группе «Злой крымчанин» в соцсети «ВКонтакте».

Несколько минут водитель терпел натиск бойкой пенсионерки. В какой-то момент показалось, что женщина набросится на своего «обидчика». Свой гнев женщина неоднократно объяснила тем, что у нее некормленая собака, к которой она и спешит.

Водитель не поддался на провокацию, и агрессивной пассажирке пришлось капитулировать. При этом на выходе из салона женщина успела плюнуть в сторону своего обидчика, а также пригрозить ему увольнением, потому что она «соберет подписи».

Напомним, в Крыму в связи увеличением числа случаев заражения коронавирусной инфекцией запретили находится в общественном транспорте без маски.

Это уже не первый случай, когда люди пожилого возраста ведут себя агрессивно. Так, в Ставропольском крае пенсионерка не стерпела наглости молодежи, которая занималась сексом в кустах, и вышла на разборки с доской в руках.

В тексте использованы материалы: Форпост

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