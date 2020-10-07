Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: За выходные в Крыму госпитализировали более 400 крымчан с тяжелыми пневмониями ● Аксенов призвал крымчан отказаться от массовых гуляний ● «Ждать пару лет»: когда в крымчане получат коллективный иммунитет от коронавируса ● В России сильно ухудшилась ситуация с COVID: прогнозы вирусолога ● Власти Крыма озвучили реальные цифры по карантину в школах
«Чтоб ты сдох»: в керченской маршрутке ответили на просьбу надеть маску
Неадекватную реакцию продемонстрировала бабушка божий одуванчик.
Жительница Керчи грубо отреагировала на просьбу водителя маршрутки надеть маску. Молодой человек настаивал на своем, старушка, используя все многообразие нецензурной лексики, отправляла его на тот свет. Видео опубликовано в группе «Злой крымчанин» в соцсети «ВКонтакте».
Несколько минут водитель терпел натиск бойкой пенсионерки. В какой-то момент показалось, что женщина набросится на своего «обидчика». Свой гнев женщина неоднократно объяснила тем, что у нее некормленая собака, к которой она и спешит.
Водитель не поддался на провокацию, и агрессивной пассажирке пришлось капитулировать. При этом на выходе из салона женщина успела плюнуть в сторону своего обидчика, а также пригрозить ему увольнением, потому что она «соберет подписи».
Напомним, в Крыму в связи увеличением числа случаев заражения коронавирусной инфекцией запретили находится в общественном транспорте без маски.
Это уже не первый случай, когда люди пожилого возраста ведут себя агрессивно. Так, в Ставропольском крае пенсионерка не стерпела наглости молодежи, которая занималась сексом в кустах, и вышла на разборки с доской в руках.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Россия закрывает воздушное пространство возле Крыма. Перекрытие «воздуха» в таких масштабах зафиксировано впервые.
Авиасообщение между Симферополем и Краснодаром продлили на зиму. Регулярные авиарейсы между Симферополем и Краснодаром впервые в новейшей истории будут продолжены в зимний период.
Российский перевозчик отреагировал на санкции ЕС из-за строительства Крымского моста. В транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» утверждают, что санкции ЕС и Великобритании за строительство Крымского моста не повлияют на работу перевозчика.
Власти думают как сохранить трамвайные пути в Евпатории. Минстрой РФ разработал изменения в регулирующие строительство и реконструкцию трамвайных путей нормативные документы, которые решат проблему сохранения и развития трамвайных путей с колеей 1000 и 1435 мм.
Снова рекорд: в Крыму 118 новых заражений коронавирусом за сутки
За 6 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 118 случаев коронавирусной инфекции.
За выходные в Крыму госпитализировали более 400 крымчан с тяжелыми пневмониями
Четыре сотни человек с тяжелыми пневмониями госпитализировали в крымские медицинские учреждения за выходные, сообщил глава региона Сергей Аксенов на оперативном штабе по ситуации с пневмонией.
Аксенов призвал крымчан отказаться от массовых гуляний
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан воздержаться от массовых гуляний из-за вспышек COVID-19 после их проведения.
Россия закрывает воздушное пространство возле Крыма
Перекрытие «воздуха» в таких масштабах зафиксировано впервые.
18 часов назад
Троих крымчан будут судить за обмен валюты
21 час назад
Три смерти от COVID: сводка в Севастополе за сутки
22 часа назад
Археологи выяснили, что «Крымская Атлантида» затонула не полностью
Исследователи обнаружили при раскопках древней Акры два дома и улицу, относящиеся к римскому времени.