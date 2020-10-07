Часть центра Симферополя осталась без воды

В связи с аварией на сетях часть центральных улиц крымской столицы осталась без воды, сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

Так, в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения по адресу Горького, 15, 7 октября ограничено водоснабжение ул Горького (частично), ул Толстого(частично), ул Жуковского (частично), пр. Кирова (частично), ул Героев Аджимушкая, ул Серова.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе бурят скважины для автономного снабжения котельных. В ходе предстоящего отопительного сезона около двадцати котельных в Симферополе будут снабжаться водой из артезианских скважин.

Ученые рассказали о состоянии водохранилищ и рек Крыма. Отсутствие стокообразующих осадков в условиях преобладания высоких температур способствовало истощению водности большинства рек Крыма.

Власти Крыма решили, что воды на полуострове скоро станет больше. Благодаря балканскому циклону, который пришел в Крым на прошлой неделе, Симферопольское водохранилище получило более 150 тысяч кубометров воды.

Элита: опубликован список домов в Симферополе, где не будут отключать воду. Стало известно, где в крымской столице не могут отключить воду по техническим причинам.