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Боятся: Госсовет Крыма решил работать дистанционно

19:42 среда, 7 октября 2020
Боятся: Госсовет Крыма решил работать дистанционно

фото © Новости Крыма

Государственный совет Республики Крым полностью вернулся к работе в удаленном формате.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

«Государственный совет перешел полностью на удаленную работу. Теперь у нас проходит дистанционное голосование и пленарные заседания. Мы настроили депутатов вчера на то, что до окончания этой сессии осенней и зимней мы будем работать полностью в таком режиме. Вероятность открытого голосования минимальная, поэтому настраиваемся на такую работу», – заявил Константинов.

Он отметил, что поскольку в республике начинается бюджетный период, предстоит много работы. «Очень много будет приниматься решений, все надо делать быстро и своевременно. Работа останавливаться не должна», – заключил глава Госсовета.

Комитеты Госсовета также в полном объеме переведены на удаленную работу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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