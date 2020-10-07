Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус наступает: в крымских электричках и на вокзалах никто не предохраняется ● 27 пациентов и одна смерть: сводка по COVID за сутки в Севастополе ● В Крыму умерли еще четыре пациента с коронавирусом ● К Новому году число новых заражений в Крыму удвоится ● Снова рекорд: в Крыму 118 новых заражений коронавирусом за сутки
Боятся: Госсовет Крыма решил работать дистанционно
фото © Новости Крыма
Государственный совет Республики Крым полностью вернулся к работе в удаленном формате.
Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
«Государственный совет перешел полностью на удаленную работу. Теперь у нас проходит дистанционное голосование и пленарные заседания. Мы настроили депутатов вчера на то, что до окончания этой сессии осенней и зимней мы будем работать полностью в таком режиме. Вероятность открытого голосования минимальная, поэтому настраиваемся на такую работу», – заявил Константинов.
Он отметил, что поскольку в республике начинается бюджетный период, предстоит много работы. «Очень много будет приниматься решений, все надо делать быстро и своевременно. Работа останавливаться не должна», – заключил глава Госсовета.
Комитеты Госсовета также в полном объеме переведены на удаленную работу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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