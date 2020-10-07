Боятся: Госсовет Крыма решил работать дистанционно

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Государственный совет Республики Крым полностью вернулся к работе в удаленном формате.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

«Государственный совет перешел полностью на удаленную работу. Теперь у нас проходит дистанционное голосование и пленарные заседания. Мы настроили депутатов вчера на то, что до окончания этой сессии осенней и зимней мы будем работать полностью в таком режиме. Вероятность открытого голосования минимальная, поэтому настраиваемся на такую работу», – заявил Константинов.

Он отметил, что поскольку в республике начинается бюджетный период, предстоит много работы. «Очень много будет приниматься решений, все надо делать быстро и своевременно. Работа останавливаться не должна», – заключил глава Госсовета.

Комитеты Госсовета также в полном объеме переведены на удаленную работу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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