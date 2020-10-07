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Аксенов увидел проблемы с ценами на топливо и лекарства в Крыму
фото © Новости Крыма
В Крыму самыми проблемными с точки зрения ценообразования можно назвать стоимость нефтепродуктов, газа, и лекарства, а также продуктов питания в курортный сезон заявил глава региона Сергей Аксенов на расширенном заседании коллегии ФАС России.
«Есть у нас вопросы, которые еще не решены. Это, прежде всего, вопросы ценообразования. В первую очередь цены на нефтепродукты на территории Республики Крым - пока что, к сожалению, нефтепродукты одни из самых дорогих в РФ», - цитирует главу региона агентство РИА Новости.
По его мнению, причины высоких цен – это отсутствие обратной загрузки при поставках топлива и отсутствие грузового транзита через регион. Кроме этого, Аксенов заметил рост цен на продукты питания во время курортного сезона.
Дорогим в Крыму для промышленных предприятий является также природный газ в сравнении с соседними регионами России, сказал Аксенов
«Есть позиция, по которой у нас есть единое мнение, и уверен, что с вашей помощью мы сможем донести до руководства страны для принятия соответствующих управленческих решений», – выразил надежду губернатор.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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