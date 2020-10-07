Коронавирус в Крыму
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Аксенов призвал крымчан отказаться от массовых гуляний
фото © Новости Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан воздержаться от массовых гуляний из-за вспышек COVID-19 после их проведения.
Об этом он сказал во время заседания оперативного штаба.
«В очагах происходит (заражение): массовые мероприятия, свадьбы, похороны, дни рождения. Мы видим тенденцию, что практически все последние заражения – после проведения массовых мероприятий. Пожалуйста, уважаемые крымчане, воздержитесь. Понятно, что у каждого народа есть свои традиции, есть обычаи по проведению торжественных и грустных мероприятий, но надо помнить о здоровье близких», – сказал Аксенов.
По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, в Крыму наблюдается высокий темп прироста новых случаев заражения, основная причина – несоблюдение противоэпидемических требований. «Средний темп прироста стабильно держится выше двойки. При переходе к снятию ограничений он не должен быть (больше) 1-1,5. Ситуация нестабильная, рост продолжается, – сообщила она. – Мы имеем ту ситуацию, потому что те мероприятия, которые прописаны в вашем указе, которые должны были соблюдаться индивидуальными предпринимателями и гражданами, они не соблюдались».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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