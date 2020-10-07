27 пациентов и одна смерть: сводка по COVID за сутки в Севастополе

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В Севастополе за прошедшие сутки подтвердилось 27 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, все заболевшие – местные жители в возрасте от 20 до 79 лет. При этом один человек скончался от COVID.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

«Скончалась 67-летняя женщина. Течение болезни осложнялось тяжелой вирусной пневмонией на фоне хронических заболеваний, респираторным дистресс-синдромом и инфекционно-токсическим шоком», - пояснили в пресс-службе городского правительства.

Таким образом с начала пандемии в Севастополе подтвердился 1191 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, при этом 33 человека скончались, 753 человека выздоровели, из них 26 были выписаны за последние сутки.

«В настоящий момент в стационарах находится 341 человек. В инфекционной больнице находится под наблюдением 279 человек, в городской больнице №9 – 229 человек. Под наблюдением по месту жительства – 424 человека», - пояснили в пресс-службе правительства.

Ранее, как сообщалось, за последние сутки в Республике Крым было выявлено рекордное число заболевших новой коронавирусной инфекцией – 118 человек. Кроме того, за прошедшие сутки было зарегистрировано четыре смерти от коронавируса. Таким образом с начала пандемии в республике число смертей от COVID-19 достигло 76, а общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом – 5288.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

К Новому году число новых заражений в Крыму удвоится. До Нового года количество выявляемых в сутки случаев COVID-19 в Крыму может вырасти до 200 человек.

Снова рекорд: в Крыму 118 новых заражений коронавирусом за сутки. За 6 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 118 случаев коронавирусной инфекции.

За выходные в Крыму госпитализировали более 400 крымчан с тяжелыми пневмониями. Четыре сотни человек с тяжелыми пневмониями госпитализировали в крымские медицинские учреждения за выходные, сообщил глава региона Сергей Аксенов на оперативном штабе по ситуации с пневмонией.

«Ждать пару лет»: когда в крымчане получат коллективный иммунитет от коронавируса. Устойчивый коллективный иммунитет к COVID-19 сформируется в Крыму приблизительно к 2022 году, заявил доцент кафедры биохимии Таврической академии КФУ им. Вернадского Владимир Оберемок.