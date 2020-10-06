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Власть

Власти сообщили, что задержали на Крымском мосту 600 цыплят

20:27 вторник, 6 октября 2020

Инспекторы Россельхознадзора не допустили завоз в Крым партии цыплят из Краснодарского края без соответствующих разрешительных документов.

Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

«При досмотре автомобиля марки Lada Priora на Крымском мосту специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружены 600 голов птицы, которых перевозили из города Лабинска Краснодарского края в Республику Крым без ветеринарных сопроводительных документов», – говорится в сообщении.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы, они находятся на рассмотрении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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